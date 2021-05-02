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大阪府、新たに1057人の感染確認 死者は16人

　大阪府できょう、新たに1057人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。1000人を上回るのは6日連続。亡くなった方は16人だ。
（ANNニュース）

▶︎映像：大阪府 1057人の感染確認

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