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大阪府、過去最多の1262人の感染を新たに確認 死者は41人


　大阪府できょう、新たに1262人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。過去最多の感染者数となっている。1000人を上回るのは5日連続、亡くなった方は41人だ。
（ANNニュース）

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