AIで存在しないネコを生成するサイトが登場「楽しいプロジェクトだ！」

人工知能(AI)を活用することで、この世に存在しないネコの画像を生成するサイト「This Cat Does Not Exist(このネコは存在しない)」が登場した。SNS上では「魅力的だ!」「楽しいプロジェクトであり、面白いスレッドだ!」などのコメントが寄せられている。

本サイトを開くと、架空のネコの画像が1枚だけ表示される。ほかのネコの画像も見たい場合は、ページを再度読み込むだけだ。

None of these cats exist. All are GAN-generated images obtained from https://t.co/AEMYeQ4ZrO. Can we come up with a way to detect GAN-generated cat pics? #CaturdayShenaniGANs



