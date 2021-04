(Washington Post)

米バイデン大統領が女性副大統領と女性下院議長に見守られながら施政方針演説を行いました。就任から100日を直前に控えて「アメリカは再び動きだす」と宣言。演説に先立ってホワイトハウスの外で、マスクなしで会見したバイデン大統領は、労働者や家庭を手厚く支援するためとして日本円で2兆円規模の国家戦略を打ち出しましたが、財源の確保が不十分だとする社説が目立ちます。リベラルなは社説The pros - and cons - of President Biden’s historic expansion of government(バイデン大統領による歴史的な規模の財政出動の賛否)の中でバイデン大統領が28日に打ち出した国家戦略により、アメリカ国民はこれまでより働きやすく、子育てしやすく、教育を受けやすくなるだろうとしつつ、民主党が後押ししていた学生ローンの帳消しなどは賢明なことに盛り込まなかったとしています。また、出産に際して有給休暇がないことを踏まえて、自分や家族の病気、あるいは出産にあたって12週間の有給休暇を取れるように提案したということです。これらを賄うために新たな財源を示したことを「正しい」として、最上位の富裕層に対する所得税を39.6%に引き上げ、キャピタルゲインに対する税率を年収100万ドル(1億円余り)以上の層の所得税と同程度に設定するとしています。一方で年収40万ドル(4000万ドル余り)以下に対しては増税しないと明言し、財政出動分をまかなうだけの財源を確保できておらず、高齢化と人口増加の鈍化によって巨額の財政赤字がさらに拡大する懸念を示しました。さらに、「気候変動や新たな景気後退などで緊急の予算が必要になるかもしれない」と指摘した上で「バイデン大統領は(増税しないという)税制の公約を維持するのか、強固なセーフティネットを創設するのか。両方は無理だろう」と締め括っています。保守的なの社説はBiden`s Cradle -to-Grave Government(バイデンの揺り籠から墓場までの政府)で、バイデン大統領が28日に示した1兆8000億ドル(約200兆円)規模の「アメリカ家族計画」について「ミドルクラスを揺り籠から墓場まで政府に依存させようとしている計画と呼ぶのが正しいだろう」と酷評しています。政府依存が強くなって足抜けできなくなった頃に強制的にツケを払うように指示されるだろう、とも。1.8兆ドルは本来、「息を飲むような(breathtaking)」予算規模だが、2兆ドルのインフラ投資計画や2兆ドルのコロナ対策を考えると、追加の1.8兆ドルではもう驚かないとしています。さらに問題は予算規模のみならず、家族の重要な決断に政府がカネを出すことで政府に依存させ福祉国家を作ろうとしていると批判。そしてホワイトハウスがどう財源を確保するのかを十分に正直に伝えていないといいます。の社説はJoe Biden’s quest to fund a growing state(膨張する国家の財源を追い求めるバイデン)で、キャピタルゲイン課税の税率を引き上げるよりもやるべきことがあるといいます。バイデン大統領の今回の増税はアメリカ政府にとって1993年以来の抜本的なもので、アメリカの「大きな政府」に対する寛大な姿勢は疑いようがない一方で、財源をどう確保するかは疑わしいとしています。トランプ前大統領が導入した減税を取りやめるだけでなく、それも一気に取りやめると指摘。このうちキャピタルゲイン課税の税率は23.8%から43.4%まで一気に引き上げることを正当化するのは難しいとしています。ホワイトハウスはこの増税の影響を受ける国民は一部に過ぎないと説明するが、投資に水を差すほか、いったいいくら確保できるのか不明確だとして、「増税によって教育や子育ての予算を賄うといっている以上、机上でなく実際に大きな問題だ」と批判しています。それよりも連邦政府による全米の付加価値税などほかの政策で財源を得るべきだと指摘。「民主党は国家のあり方に長く、大きな野心を抱いてきた。しかし、党内にはどう財源を確保するかに共通認識がない」とまとめています。