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映画館にはスクリーンの数に応じて上乗せも 商業施設などへの協力金で検討、政府


　緊急事態宣言にともなって休業要請に応えている商業施設などへの協力金について、政府は規模に応じて1日最大数十万円乗せする方向で検討していることがわかった。

　今回の緊急事態宣言では、政府は百貨店や大型商業施設、映画館などに休業要請をし、応じた商業施設には一日20万円、テナントには一日2万円の協力金を支払うことにしている。しかしこれでは不十分だとして、増額する方向で検討していることがわかった。

　具体的には、商業施設にはテナントの数に応じて大きい所では、一日数十万円の増額になるとみられる。また映画館にはスクリーンの数に応じて上乗せされる見通し。（ANNニュース）
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