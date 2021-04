【油断大敵　インド由来の変異株】

FT

インドの感染状況について地元の医師は「山火事のように急速に拡大している」と話していますが、感染者がいったん落ち着いた時に外出制限を緩和し、多くの国民が大丈夫だと思って油断してことで爆発的に拡大したという報道が相次いでいます。ワクチン製造国でもあるインドでは新型コロナウイルスのワクチン接種も進んでいますが、追いつかないほどのスピードで感染しているということで、スイスでもインド由来の変異株が見つかり、欧州ではインドからの渡航を制限する動きが広がっています。アメリカはアストラゼネカのワクチンを最大6000万回分提供すると発表しました。はIndia airlifts medical supplies from abroad as Covid ‘shakes nation’(コロナで揺れるインドに医療物資が空輸)の中で、過去最多の34万9000件の新規感染者が確認されたインドのモディ首相が25日、「コロナは国を根底から揺さぶった」と述べたと伝えています。必要な行動を取っていないと批判されたあと、イギリスやアメリカ、EU=ヨーロッパ連合などが25日、酸素ボンベなどの医療物資を届けると発表したとしています。このうち、アメリカは医療物資のほか、インドのワクチン製造を後押しするために原料や資金も送るということです。インド空軍はシンガポールから、“から”の酸素ボンベを輸送したそうです。インドで見つかった変異株(B.1.617)が強力なことに医療関係者は驚いているということで、イギリスは先週、インドを「レッドリスト」に掲載したとしています。はIndia’s Covid Surge Is Most Ferocious Yet. ‘Spreading Like Wildfire.’(インドのコロナはかつてない驚異で「山火事のように拡大している」)の中で、外出制限を緩和して、もう大丈夫だと油断したところに変異株が広がり、人口13億の国が大打撃を受けていると報じています。インドでの感染拡大の結果、新たな変異株がさらに出てくる恐れがあり、パンデミックが世界的に長期化しかねないとしています。インドでは25日、35万人の新規感染者が確認された一方で、人口13億のインドでワクチン接種を終えた人は1.5%しかおらず、いかにワクチン接種を進めることができるかがカギだとしています。その上で、ワクチンを回避するような変異株が出てくる可能性があることが今がとりわけ重要だとしつつ、多くの国の政府が思い切った制限を実施できていないとのことです。インドの場合、3か月前までは一日あたり1万5000件以下に押さえ込んでいたものの、その後、結婚式やパーティが復活し、マスク着用をしなくなる人やソーシャル・ディスタンスを守らない人が増えて、選挙集会も開いて日常生活に戻った結果、感染が急拡大したとしています。3月から徐々に感染が増えていたものの、政府が素早く対策を打たなかったため、感染は息を飲む速さで広がったとのことです。政府は経済活動を止めないために厳しいロックダウン(都市封鎖)を回避しようとしてきたものの、結局、デリー首都圏政府が先週実施に踏み切り5月3日まで延長することを決めたほか、いつかの州政府が夜間の外出禁止令などを発したとしています。それでも死者は増え続け、最大規模の墓地では300の遺体が待機しているということです。また、病院に駆け込んでくる家族は「1人」ではなく「複数」の感染者を抱えているそうです。医師は「まるで山火事のように感染が拡大している」と話しているとしています。はIndian coronavirus variant reaches Switzerland – government says(インド変異株、スイスで見つかる)の中で、スイス政府はインドで見つかった新型コロナウイルスの変異株が初めて国内で確認されたと発表したと伝えています。感染が確認されたのはインドからではなくヨーロッパにあ空港を経由した搭乗客だったそうです。イタリアが25日、変異株の拡大を理由にインドからの渡航を制限することを発表しましたが、スイスも対応を検討しているとしています。