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兵庫県の新規感染者、過去最多の567人 3日連続500人超え


　兵庫県の井戸知事は23日、新たに567人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと明らかにした。3日連続の500人以上で、おととい21日を上回り過去最多となっている。
（ANNニュース）

▶映像：兵庫県の新規感染者、過去最多の567人 3日連続500人超え
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