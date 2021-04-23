タイ、コロナ新規感染者が2000人突破　過去最多





［バンコク ２３日 ロイター］ - タイ保健省の発表によると、２３日に報告された国内の新型コロナウイルス新規感染者は２０７０人で、過去最多を記録した。

死者は４人増え、合計１２１人。感染者の累計は５万０１８３人に達した。