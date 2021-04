【コロナとワクチン】

新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、感染者が落ち着いてきているアメリカに対して、インドでは急増し、「一日あたりの感染者最多」という不名誉な「ナンバーワン」を記録しました。一日に31万人以上の感染が確認されたということです。

一方、感染を押さえ込む切り札として期待されているワクチンについてはアメリカでは躊躇する人も少なくなく、ここから先の接種率を引き上げることが課題になっている一方で、メキシコやポーランドでは米ファイザーの偽ワクチンが押収されたそうです。

Washington Post はU.S.sees unprecedented drop in vaccinations over past week(米、ワクチン接種を受ける人が減少)の中で、アメリカでは成人であれば誰でも新型コロナウイルスのワクチンを接種できるにもかかわらず一日あたりの接種数が減少に転じ、ワクチンに対する需要が減っていると報じています。

アメリカでは一日あたり300万人が接種し、これは7日間平均で前週に比べて11%の減少だとしています。アイオワ州やテキサス州ではワクチン出荷が減っていて、ワクチンに対する躊躇などが原因とみられているということです。

南部のジョージア州やサウス・カロライナ州では30%以上減ったとのことですが、メイン州、アラスカ州、ニューハンプシャー州などすでに接種率が高い州での落ち込みが激しかったそうです。

バイデン大統領は21日、ワクチン接種のために仕事を休んだ場合に有給とした企業に対して税制優遇措置を設けると発表しました。この際にバイデン大統領は「歴史的なワクチン接種プロジェクトの新たなフェーズに入るときがきた」と述べた上で「順番を待っていた皆さん、もう待つ必要はない」と宣言したということです。

専門家は次の段階として、予約なしで入れるような接種会場、無料の交通手段の確保、一軒一軒への説明が必要だと指摘しています。

WSJ は、Pfizer Identifies Fake Covid-19 Shots Abroad as Criminas Exploit Vaccine Demand(ファイザー、海外でワクチン需要高まるなか、偽物を特定)のなかで、海外で新型コロナウイルスのワクチンに対する需要が高まるなか、メキシコでは約80人が偽物のワクチンを接種されたほか、ポーランドではしわ防止の治療薬が含まれたワクチンが見つかったと伝えています。

米ファイザーは、当局が押収したサンプルをテストした結果、偽物だと判断したということです。

メキシコの偽ワクチンは一回1000ドル(10万円余り)で売られ、特に健康被害はなさそうだとしています。

アメリカやメキシコなどではモデルナやファイザーのワクチンを販売すると謳っているウェブサイトをいくつも閉鎖しています。

ワクチンは現在、各国政府にしか販売されていないため、インターネットで販売されているものは確実に偽物だといいます。

アメリカ政府はアメリカではこれまでに偽ワクチンはみつかっていないとしています。

New York Times はIndia sets a new global record for daily infections(インド、一日あたりの感染者で世界記録を塗り替える)のなかでインド政府が22日、新型コロナウイルスの感染者が31万2731人となったと発表し、ひとつの国の一日あたりの感染者として最大となったと報じています。

インドではこの2か月間、スーパースプレッダー的な集まりや酸素ボンベの不足などから感染が爆発的に増えていて、世界全体の新規感染者のうち40%がインドからの報告だということです。

この結果、インドではこれまでに1560万人に達し、アメリカに次いで2番目に多いとしています。

22日にインド政府が明らかにした一日の死者も2104人にのぼり、これはインドやブラジルの最悪期よりは少ないものの、急激に増えているとしています。

インドで一回でもワクチンを接種した人はこれまでに1億3200万人となっちますが、ワクチンの供給が間に合わず、夏までに3億人に接種するという政府の目標には届かないと見られているとのことです。

モディ政権は第2波に対する準備が遅れたと批判されていて、金融都市ムンバイを抱える州政府は21日、政府機関に出勤する人を15%に抑えて、結婚式の開催に対して新たな規制を設けて感染拡大を押さえ込もうとしているそうです。