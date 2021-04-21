  1. トップ>
  2. 社会
記事

大阪府で過去最多1242人の感染確認

　大阪府ではきょう、1242人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。今月18日の1219人を超え、過去最多となった。
（ANNニュース）

映像：3度目の“緊急事態” 1カ月発出なら経済損失1兆円超

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「新型コロナウイルス」の記事一覧へ

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    伊是名夏子さん騒動で、政党（社民党）はもう本気で黙っていた方がいい理由

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

    04月21日 09:46

  2. 2

    マリエの｢枕営業｣告発が､テレビや新聞で完全スルーされる本当の理由

    PRESIDENT Online

    04月20日 12:19

  3. 3

    世界各国で「祝日変更」の動き　コロナ感染拡大を封じ込めることはできるのか

    NEWSポストセブン

    04月21日 09:01

  4. 4

    なぜ日本は海外ワクチンの調達が遅いのか

    舛添要一

    04月21日 11:50

  5. 5

    「都の対策は“何周遅れ”なの？」迫りくる第4波…小池都政に安心材料はほとんどない - 石戸 諭

    文春オンライン

    04月21日 08:44

  6. 6

    若くしてスマートな今年の新入社員を絶望させる"化石燃料タイプ"のNG行動

    PRESIDENT Online

    04月20日 16:59

  7. 7

    「参院広島再選挙」後、被買収議員の起訴は確実！「政治×司法」の権力対立が発端の「激震」が続く

    郷原信郎

    04月21日 11:57

  8. 8

    Appleが極薄の「iMac」発表 5月後半から発売開始

    ABEMA TIMES

    04月21日 08:17

  9. 9

    ワクチン接種　そこそこ急性の反応はあり　変異株　緊急事態宣言はどこまでが妥当？

    中村ゆきつぐ

    04月21日 09:23

  10. 10

    ファイザー社トップとの会談内容を全く説明しない菅総理

    大串博志

    04月21日 08:35

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。