チャド大統領が死亡、交戦地帯を視察中に負傷　軍発表

アフリカ・チャドのイドリス・デビ大統領(68)が、先週末に国内の反政府勢力との交戦地帯で軍の最前線を視察した際に負傷し、それが原因で死亡したと、軍が20日発表した。

軍は20日に国営テレビで、デビ大統領が「戦場で主権国家を守りながら息を引き取った」と述べた。

デビ氏は先週末、首都ヌジャメナから北に数百キロ離れた交戦地帯の最前線に赴き、「ファクト(チャドの変革と調和のための戦線)」と名乗るグループの部隊と戦う政府軍を視察していた。

軍は政府と議会の解散を発表。夜間外出禁止令も出され、国境が封鎖された。

国葬は23日に執り行われる予定。

30年以上にわたりチャドを統治してきたデビ氏は、アフリカで最も長く権力を掌握し続けた指導者の1人だった。

デビ氏は陸軍出身で、1990年の武装蜂起で実権を握った。アフリカのサヘル地域におけるジハーディスト(イスラム聖戦主義者)との戦いにおいて、フランスをはじめとする西側諸国と長年にわたり同盟を結んでいた。

今月11日に実施された大統領選では、19日の暫定開票結果で、デビ氏が6回目の当選を果たす見通しとなっていた。

今後18カ月間はデビ氏の息子で陸軍大将のマハメト氏(37)率いる暫定軍事評議会が政権を担うこととなる。

軍は声明で、マハメト氏が評議会を率いるとしつつ、移行期間終了後は「自由で民主的な」選挙が行われると説明した。

同氏はその後、新しい統治組織を構成する軍人14人の名前を発表した。BBCモニタリングのジャーナリストがその通知のコピーをツイートした。

#Tchad's new leader Mahamat Idriss Deby has named 15 generals to the Transitional Military Council (TMC) that will govern the country for the next 18 months. pic.twitter.com/1K3vuJrilO