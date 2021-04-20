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大阪府で新たに1153人の感染確認 火曜として過去最多

　大阪府ではきょう、新たに1153人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。火曜日としては過去最多となる。
（ANNニュース）

映像：大阪 緊急事態宣言の要請を決定

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