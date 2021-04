高速道路は「人種差別的」？ブティジェッジ長官のロジックとは

バイデン政権は、ホワイトハウスのwebサイトに「人種問題」を最優先事項の一つとして掲げるだけでなく、政策でも是正を実現しようとあらゆる施策を講じています。追加経済対策でも、非白人農家向けの債務免除が含まれていました。

インフラ計画にも色濃く表れており、歴史的黒人大学(HBCUs)やマイノリティ受け入れ大学(MSIs)の研究拠点の創設支援や、公共住宅の改修支援などが人種問題への対応と捉えられます。

それだけでなく、バイデン政権はインフラ部門でも人種差別を是正しようと試み、ブティジェッジ運輸長官が旗振り役になっているのですよ。どのインフラが差別的かといいますと、「高速道路」。ブティジェッジ氏は、4月6日付けのインタビューで「国内の高速道路の一部は、人種差別が埋め込まれている」と発言。バイデン氏が発表したインフラ計画“米雇用計画”は、高速道路建設で分断された地域社会を「再びつなげていく(reconnect)」と語っていました。

画像:運輸長官に指名された直後のツイートでも、高速道路建設における人種問題を指摘

Black and brown neighborhoods have been disproportionately divided by highway projects or left isolated by the lack of adequate transit and transportation resources.



In the Biden-Harris administration, we will make righting these wrongs an imperative.