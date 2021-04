【アメリカ史上最も長い戦争】

FT

WSJ

Washington

Post

アメリカのバイデン大統領が先週、アメリカ軍のアフガニスタンからの完全撤退を発表しました。無条件で、世界同時多発テロから20年の節目となることし9月11日までに行うとしています。欧米各紙の社説は、保守系もリベラル系も厳しい指摘をしていますタリバンのもとで女性たちが再び虐げられるほか、タリバンが支配勢力を増すことでアメリカが再び関与せざるを得なくなるのではないかなどといいます。は社説Biden's risky Afghanistanwithdrawal(バイデンの危険なアフガニスタン撤退)の中で、バイデン大統領が先週、ことしの9月11日までにアフガニスタンに駐留するアメリカ軍を完全撤退させると発表したことについて、軍事作戦に20年も要しながら「繰り返し振出しに戻っている」として、撤退が危険な判断だと指摘しています。歴代の大統領が経験不足ゆえに国防総省にやりこめられてきたと思っているバイデン大統領は「アメリカ史上、最も長い戦争(America's longest war)」を終えることが悲願だとしてしたうえで、自国の情報機関がタリバンが2~3年で国を制圧すると警告しているにもかかわらず撤退するのはリスクだとしています。バイデン氏は副大統領だった2011年にイラク撤退を経験しているだけにリスクは認識しているはずだとしつつ、今回のアフガニスタン撤退の結果、多くの少女たちが学校に行けなくなり、働く女性たちも働けなくなるとのことです。最終的には駐留を続けるか撤収するかの選択肢だったものの、第三の選択肢もあったはずだといいます。それは、アメリカの陸軍と空軍が一定の存在を示す残すこと。去年、アフガニスタンで戦闘中に死亡したアメリカ兵は10人で、もちろん悲しいことだが、完全撤退はアフガニスタンと世界にとってはるかな惨事だと締めくくっています。保守的なの社説はBiden's Afgan Exit - Withdrawing all U.S. troops risks the return of al Qaeda and ISIS(バイデンのアフガニスタン撤退~完全撤退はアルカイダとISISの復活を意味する)の中で、世界同時多発テロから20年の節目とならことし9月11日までにアメリカ軍を完全撤退させるというバイデン大統領の決断は、現地の情勢を考慮したものではなく国内政治の結果であり、なおかつ賭けでもあると指摘しています。完全撤退の結果、アフガニスタンはテロ組織のアルカイダやISISの聖地になりかねず、オバマ元大統領のもとで2011年にイラクから撤退したあとのように、アメリカ軍がアフガニスタンに戻ることになりかねないといいます。バイデン大統領がトランプ前大統領から5月1日の撤退期限を引き継いだとしつつ、アメリカ軍の撤退でNATO軍も撤退することになり、権力の空白が生じることで多くの国民が基本的な公共サービスや人道支援を受けられなくなるということです。短期的には「永遠の戦争(forever war)」の終焉を意味しますが、撤退によりバイデン大統領は今後の責任を取らなけれならず、これまでに犠牲となった人たちの死が無駄にならないよう望む、とまとめています。リベラルなの社説もBiden takes the easy way out of Afghanistan(バイデン、アフガニスタン撤退という安易な道を選択)の中で、駐留の続行か撤退かというジレンマに直面したバイデン大統領が無条件での撤退を決断した結果、アフガニスタンの3900万人の国民、とりわけ女性が多くの試練に直面すると指摘しています。これまで20年にわたってアメリカ人2000人以上の命と莫大な資金を投じた戦いで得た政治的、経済的、社会的な進展が逆回転しかねないというのです。このままでは9月11日というシンボリックな日付までの撤退は、2001年の状態に戻すことにすぎず、バイデン大統領はアフガニスタンからの安易な撤退を選んだことで悲惨な結果が待ち受けていると締めくくっています。