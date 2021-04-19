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兵庫県の井戸知事は19日、大阪府が緊急事態宣言の発出を国に要請する方針であることを受け、21日に対策本部会議を開き、兵庫県の対応を決める考えを示した。
（ANNニュース）
▶映像：兵庫県、緊急事態宣言の要請を21日に判断
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