大阪府で719人の感染を確認 月曜日として過去最多

大阪府は、きょうの新型コロナウイルスの新規感染者が719人と発表した。719人は月曜日として過去最多。1000人未満は先週月曜日以来で、この1週間の新規感染者は7500人を超えた。（ANNニュース）

▶映像：大阪 吉村知事｢緊急事態宣言｣要請へ