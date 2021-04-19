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貿易収支、3月は6637億円の黒字　黒字幅は予想上回る


［東京　１９日　ロイター］ - 財務省が１９日発表した貿易統計速報によると、３月の貿易収支は６６３７億円の黒字となった。ロイターの予測中央値は４９００億円の黒字で、公表された黒字幅は予想を上回った。黒字は２カ月連続。

輸出は前年比１６．１％増の７兆３７８１億円と、２カ月ぶりに増加した。自動車や非鉄金属、プラスチックがプラスに寄与した。輸入は前年比５．７％増の６兆７１４４億円と、２カ月連続で増加した。医薬品や鉄鉱石、電算機類の輸入が増えた。

輸出のうち、米国向けは前年比４．９％増の１兆２３９５億円と５カ月ぶりに増加した。欧州連合（ＥＵ）向けも同１２．８％増の７１４５億円と、２０カ月ぶりにプラスに転じた。

対中輸出は前年比３７．２％増の１兆６３４４億円と９カ月連続で増加した。プラスチックや原料品、非鉄金属の輸出が伸びた。

単月の実績と同時に公表した２０２０年度の貿易収支は１兆３０７０億円の黒字となり、３年ぶりに黒字を確保した。

＊情報を追加し、再構成しました

＊財務省の発表資料は以下のＵＲＬをクリックしてご覧ください。

http://www.customs.go.jp/toukei/latest/index.htm

(山口貴也　編集：内田慎一)

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