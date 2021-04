黒人女性を撃った警官の内幕モノにネットの非難轟々

米国で黒人に対する警官の暴力、銃撃事件が相次ぐ中、今度は1年ほど前に、間違った情報で黒人女性のアパートに押し入り、拳銃で女性を殺害した事件に関わった警官の1人が、その”内幕”を叙述する書籍を独立系の出版社から出す準備していることが明らかになり、ネットで批判の声が高まっています。

この声に押されて、この本の配本を請け負っていた配本業を兼ねる大手出版社のSaimon & Schusterが、早々に「配本しない」と公表、書籍の編集に関わっていない配本業者が倫理的な問題に関われるのかという新たな課題も提起しているようです。

この本はまだ執筆中とのことですが、事件は、昨年3月、ケンタッキー州ルイビルで起きました。麻薬捜査で間違った情報を元に、警官3人が26歳の救急救命士Breonna Taylorさんの部屋に踏み込んだ際のことです。

この際、部屋にいたTaylorさんのボーイフレンドが発砲したため銃撃戦になり、6発がTayorさんに命中、死亡したのです。

で、この本の筆者はその3人の警官の一人、Jonathan Mattingly巡査部長。NYTの記事によるとMattingly巡査部長の放った銃弾は致命傷でなかったとFBIが判断しているそう。

そのせいかどうかは知りませんが、彼は他の二人は辞職しましたが、今も現役のようです。で、彼がテネシー州の独立系出版社Post Hill Pressから出版を準備しているとされる本の題名は「The Fight for Truth」という勇ましいもの。

内応は明らかではありませんが、地元紙Coulier Journalによると、「大手メディアによって歪められた」内容を正すという趣旨のようで、その報道でMattingly一家が受けた数しれぬ脅迫ーーついには一人が逃げ出すほどのーー経験を語り、同じような状況に陥った人々を助けたいということだそう。同時に市長側に「事実に関する情報開示」を求めたが、「先例を作ることは望まない」と言われたことにも言及するよう。

しかし、Journal紙が15日に報じると、ソーシャルメディアで反対の声が上がります。地元ケンタッキー州の州議会民主党下院議員Attica ScottさんのTwitterは強烈。

Stay focused, y’all. People love to profit off of Black pain and tragedy. It sells.https://t.co/cpa4nbjUNC