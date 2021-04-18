東京都で新たに543人の感染確認 18日連続で前週の同じ曜日を上回る

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きょう東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は543人だった。18日連続で前の週の同じ曜日を上回った。感染が確認されたのは10歳未満から90代の543人。先週の日曜日と比べて122人増え、18日連続で前の週の同じ曜日を上回った。直近7日間の1日あたりの平均は586．4人で、前の週の125・3％となった。年代別では20代が最も多く145人で、次いで30代が107人、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は71人。重症の患者は前日と変わらず45人。（ANNニュース）