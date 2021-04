アメリカを発ち、日本に戻ります。

バイデン大統領、ハリス副大統領、アメリカ政府関係者の皆様の、滞在中のお心遣いに感謝申し上げます。

今後とも米国とともに、民主主義の価値を共有する日米の連携をさらに強固なものにし、国際社会の平和と繁栄に取り組んでまいります。

About to take off the U.S. and return to Japan.

My sincere gratitude to President Biden ,Vice President Harris and the U.S. government officials for their kindness during my stay.

Together with the US,I am committed to further strengthen our partnership for peace and prosperity of international community.