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新型コロナ、大阪府で新たに1161人の感染確認 5日連続1000人超え


　17日、大阪府が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は1161人だった。大阪府の感染者は5日連続で1000人を超えている。また、12人の死亡が確認された。
（ANNニュース）

▶映像：新型コロナ、大阪府で新たに1161人の感染確認 5日連続1000人超え
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