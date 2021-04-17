新型コロナ、兵庫県で新たに541人の感染確認 2日連続過去最多更新

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17日、兵庫県が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は541人だった。きのうの510人に続き、2日連続過去最多更新となる。
（ANNニュース）
▶︎映像：兵庫県で新たに541人の感染確認 2日連続過去最多更新
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