福島原発処理水の海洋放出、きょう閣僚会議を開催した＝官房長官

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［東京 １６日 ロイター］ - 加藤勝信官房長官は１６日午前の閣議後会見で、東京電力福島第１原子力発電所の処理水の海洋放出について、風評被害への対策などを議論する関係閣僚会議の初会合を同日開催したと発表した。
(和田崇彦)
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