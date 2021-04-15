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米輸入物価、3月は1.2%上昇　予想上回る伸び

［ワシントン　１４日　ロイター］ - 米労働省が１４日発表した３月の輸入物価は前月比１．２％上昇し、市場予想の１．０％上昇を上回る伸びとなった。石油製品の値上がりと供給網の混乱が押し上げ要因だった。経済再開に伴い物価上昇率が加速している新たな兆しだった。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長や多くのエコノミストは、供給網が状況に適応し効率的になることで、物価上昇の加速が一時的だと見ている。

２月の輸入物価は１．３％上昇していた。輸入物価は５カ月連続で伸びている。

３月の前年同月比は６．９％上昇し、２０１２年１月以来の大幅な伸びだった。２月は３．１％上昇していた。

３月の前月比の内訳は、燃料が６．３％上昇。２月は１１．７％上昇していた。石油は３月に６．７％上昇した。食品は２．０％上昇だった。

燃料と食品を除いたコア輸入物価は０．８％上昇。２月は０．３％上昇していた。

資本財は０．１％上昇。自動車は横ばいだった。自動車を除く消費財は０．１％上昇した。

中国からのモノの輸入物価は０．４％上昇した。昨年１１月から今年２月まで１．１％上昇している。３月の前年同月比は１．８％上昇だった。

輸出物価は前月比２．１％上昇した。２月は１．６％上昇だった。農産物は２．４％上昇。肉と大豆、果物、綿の値上がりを反映した。非農産品は２．０％上昇。産業用資材と原料、消費財、資本財、農産品以外の食品が押し上げ要因だった。 輸出物価は前年同月比で９．１％上昇と、１１年９月以来の大幅な伸びだった。２月は５．３％上昇だった。

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