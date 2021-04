【急げワクチン接種】

日本で高齢者に対する新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりましたが、先行するアメリカでも供給が追いついていないほか、「第三波」に備えているヨーロッパでは急ピッチで接種が進められています。

一方、「ワクチン外交」に熱心な中国の保健当局者が、中国製ワクチンの改善が必要だという珍しい告白をしたとも報じられています。

FT はEurope steps up vaccination campaigns after slow start(欧州のワクチン接種、ようやく加速)の中で、新型コロナウイルスの「第三波」に備えるフランス、ドイツ、イタリアなどのヨーロッパ諸国がワクチン接種を急ピッチで進めていると報じています。

このうちワクチンを十分に確保できず接種スピードが遅いと批判されてきたフランスは11日、アストラゼネカのワクチンの2回目の接種時期を遅らせて少なくても1回の接種を広く受けられるようにすることで55歳以上のすべての国民を対象とするほか、1回の接種で完了するジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンを今週から提供するということです。

ドイツでは人口の15.2%が少なくても1回の接種を終え、イタリアでも接種スピードが上がっているものの、具体的なスケジュールの公表はやめたとのことです。

フランスではイギリスで見つかった変異株が急速に拡大し、移動のほか、店舗の休業、さらに、午後7時から翌朝6時までの外出禁止令が出ているそうです。

一方、ドイツのベルリンでは病床のひっ迫を受けて、ロックダウンの強化を準備しているほか、国全体でも感染者が3日間、一定数を上回ると自動的に夜間の外出禁止令を発動することを計画しているということです。

New York Times はMichigan’s governor continues to press for extra vaccine doses to fight virus surges(感染者急増のミシガンの州知事、ワクチンの供給増を引き続き要求)の中で、新型コロナウイルスのホットスポットとなりつつある米ミシガン州のウィットマー知事が11日、バイデン政権に対してワクチンの供給量を増やすよう求めたと報じています。

ミシガン州では感染者が減った2月に比べて7倍に増えていて、人口あたりの感染が増えている全米のトップ10の都市のうち9つがミシガン州にあり、病床がひっ迫しているとしています。

これに対して、バイデン政権の担当者は9日、ミシガンを優先することは遡上にないと語ったそうです。

Washington Post はEffectiveness of Chinese vaccines ‘not high’ and needs improvement, top health official says(中国の保健政策責任者、中国製ワクチンの有効性が高くなく改善が必要だと認める)の中で、中国の保健当局の責任者が9日、中国製の新型コロナウイルスワクチンの有効性が「高くなく」、改善が必要かもしれないと認め、国際的な評価を気にする国家としては珍しいコメントを発したと伝えています。

中国製ワクチンはインドネシアやパキスタン、UAE=アラブ首長国連邦など多くの友好国に提供していますが、UAEでは中国シノファームのワクチンの効果が弱いことから規定の2回ではなく3回の接種を進めているそうです。

また、シンガポールは中国シノバックのワクチンを保管しているものの、接種はしていないとのことです。

シノファームはデータを示さないまま、有効性が79%だと報告しているほか、シノバックの有効性についてはブラジルで50%、トルコで80%と示されています。

伝統的な手法で開発された中国のワクチンは、ファイザーやモデルナのmRNAを使うワクチンよりも有効性が低いとされていますが、中国の複数の製薬メーカーがmRNAを使ったワクチンの開発を急いでいて早ければ年内にも用意できると会社側は主張しているとしています。