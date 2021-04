結局は「制度」が大切なのだ、という話

いまから20年以上前、英国のホームレス報道ついて分析した論文で、以下のような指摘がなされている。

ホームレスの方々に同情的な報道姿勢をとるメディアは、人びとの同情を集めるため、彼らをきわめて善良な存在として描き出す。ところが、どんな集団であっても、良い人もいれば不快な人、困った人もいる。そのため、「良い人たち」というステレオタイプに依拠した報道は、そうした事実とうまく折り合えなくなってしまうのだ。

ホームレスの方々に批判的な報道はその欺瞞を突いて、彼らがいかに不快で迷惑な存在なのかをこれまたステレオタイプ的に描きだすことで、彼らに対する支援など必要ないのだという方向へと人びとを誘導しようとする。彼らがホームレスなのは「自己責任」だというわけだ。

ただし、それはメディアだけの責任というわけではない。上の引用文に「公衆の一般的な態度を反映して」という一節があるように、それはむしろ世間一般の人びとの考え方の反映でもあるからだ。

過去、さまざまな社会調査で「どういう人びとであれば社会的な支援に値すると考えるか」が問われてきた。それらの調査を概観すると、以下の5つの基準が認められるという(下記の「例」はぼくが追加した)。

1.コントロール 自分で自分の環境をコントロールするのが難しい人びとほど、支援は支持されやすい(例 子ども)



2.必要性 支援の必要性が大きいほど、支援は支持されやすい(例 明日の食事にも困るほどの貧困)

3.アイデンティティ 自分たちと近しい存在だとみなされるほど、支援は支持されやすい(例 移民や難民への支援は支持されにくい)



4.態度 感謝の念を示していたり、従順であるほど、支援は支持されやすい



5.互酬性 過去には仕事をし、納税をしていたなど、社会に貢献していた経歴があると、支援は支持されやすい(例 一度も働いたことのない人への支援は支持されにくい)

(出典)van Oorschot, W. (1999) 'Who should get what, and why? :On deservingness criteria and the conditionality of solidarity among the public,' in Policy and Politics, p.36.