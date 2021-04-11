大阪府で760人の感染確認 6日連続で700人を超える

新規登録/ログイン
大阪府はきょう、新たに760人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日の感染者が700人を超えたのは６日連続になる。（ANNニュース）
この記事を筆者のサイトで読む
FacebookでBLOGOSをフォロー
記事一覧へ
小宮山洋子
NEWSポストセブン
ABEMA TIMES
水島宏明
PRESIDENT Online
「新型コロナウイルス」の記事一覧へ
1
04月11日 15:34
2
猪野 亨
04月11日 08:53
3
大串博志
04月11日 08:22
4
WEDGE Infinity
04月10日 08:56
5
音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）
04月11日 08:26
6
清水駿貴
04月11日 08:04
7
中村ゆきつぐ
04月10日 10:17
8
文春オンライン
04月11日 14:51
9
04月11日 11:25
10
04月11日 11:39
アンケート一覧
ピックアップ一覧
BLOGOS編集部
Getty Images
記事ランキング一覧
清水駿貴
大串博志
内藤忍
自由人
PRESIDENT Online
NEWSポストセブン
トピックス一覧へ
© LINE Corporation
コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。
※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。