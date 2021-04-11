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大阪府で760人の感染確認 6日連続で700人を超える

大阪府はきょう、新たに760人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日の感染者が700人を超えたのは６日連続になる。（ANNニュース）

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