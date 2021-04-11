  1. トップ>
  2. 社会
記事

東京都で新たに421人の感染確認 重症者は2人増え39人 11日続けて前週を上回る

ABEMA TIMES

きょう東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は421人だった。前の週の人数を上回るのは11日連続となる。

【映像】3分の1が感染後に精神疾患

　感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の421人で、先週の日曜日と比べて66人増えた。11日連続で前の週の同じ曜日を上回っている。

　直近7日間の1日あたりの平均は468人で、前の週の120・1％となった。年代別では20代が138人で最も多く、次いで30代が78人、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は46人。重症の患者は前の日から2人増え、39人となった。（ANNニュース）
タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「新型コロナウイルス」の記事一覧へ

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    ユニクロの柳井氏への批判が胡散臭い　人権問題だからではなく嫌中だから　技能実習生問題にみる国内の人権問題

    猪野 亨

    04月11日 08:53

  2. 2

    まん延防止措置が誤った形で使われている

    大串博志

    04月11日 08:22

  3. 3

    なぜ、日本は韓国よりも貧しくなったのか - 原田 泰 （名古屋商科大学ビジネススクール教授）

    WEDGE Infinity

    04月10日 08:56

  4. 4

    連綿と続く「ワクチン忌避」の歴史と課題。なぜ日本はワクチン競争で敗北したのか

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

    04月11日 08:26

  5. 5

    朝日新聞と厚労省へ　ここまで対策すれば送別会やっていいですよという具体例

    中村ゆきつぐ

    04月10日 10:17

  6. 6

    観光先の海で強い揺れ… 津波から大切な命を守れますか? 鎌倉で考えた防災

    清水駿貴

    04月11日 08:04

  7. 7

    スーパークレイジー君の「当選無効」は大いなる陰謀か、妥当な判断か

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

    04月10日 08:20

  8. 8

    補選与党完敗 文在寅レイムダック化

    NEXT MEDIA "Japan In-depth"

    04月10日 11:57

  9. 9

    24枚ににじむ小室圭さんの“悔しさ” 　ネガティブなイメージは払拭されるのか

    文春オンライン

    04月10日 13:56

  10. 10

    ｢日本で働くから英語は要らない…｣これからノーチャンスになる人の根本的勘違い

    PRESIDENT Online

    04月10日 11:43

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。