東京都で新たに421人の感染確認 重症者は2人増え39人 11日続けて前週を上回る

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きょう東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は421人だった。前の週の人数を上回るのは11日連続となる。感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の421人で、先週の日曜日と比べて66人増えた。11日連続で前の週の同じ曜日を上回っている。直近7日間の1日あたりの平均は468人で、前の週の120・1％となった。年代別では20代が138人で最も多く、次いで30代が78人、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は46人。重症の患者は前の日から2人増え、39人となった。（ANNニュース）