「Works with Apple Find My」バッジが付与されたVanMoof S3およびVanMoof S3 X3

Appleは7日(現地時間)、新しくなった「探す」アプリを公開したと発表しています。探すアプリの最新版では利用できる何億ものApple製品により構成されているAppleの探索ネットワークが備えるプライバシーが保護された安全な探索機能をApple以外の他社製品からも利用できるようになったとのこと。同社は新たに用意した「探索ネットワーク対応アクセサリープログラム」を通じてこの世界規模の広大な探索ネットワークをApple以外の周辺機器メーカーにも開放し、探索サービスに対応する製品の開発を促すことで、探すアプリを使って生活に欠かせないアイテムの場所を特定・追跡可能にすることを目的としています。探索ネットワーク対応アクセサリーとして探すアプリから見つけることができる新製品は次週にもBelkinやChipolo、VanMoofの各社から順次発売されるということです。例えば、新登場の電動自転車「VanMoof S3」および「VanMoof X3」は4月7日以降にAppleの探すアプリから探索できるようになるとしています。探すネットワーク対応アクセサリープログラム(The Find My Network Accessory Program)は「Made for iPhone(MFi)」プログラムの一環として自社の既存もしくは新製品をAppleの探索ネットワーク対応にすることを検討しているアクセサリーおよび周辺機器メーカーに向けて用意されたものです。他社製品にはAppleの利用者が探索ネットワークに期待するプライバシー保護の基準に完全に合致することが求めら、認証された製品は探すアプリに新設された項目タブ(アイテム)に追加されるとともに、その製品がAppleの探索ネットワークおよび探すアプリと互換性があることを利用者に明示するために「Works with Apple Find My」バッジが付与されます。またAppleはチップセット(SoC)製造メーカーに向けて今春後半にリリースを予定しているドラフト仕様についても発表し、メーカーはこの仕様に基づくことによって「Apple U1」チップを搭載するApple製品に組み込まれた超広帯域無線(UWB)テクノロジーを利用できるようになり、近距離通信において方向を意識したより正確な体験が可能になるということです。iPhoneやiPad、iPod touch、Mac の内蔵アプリとして用意されている探すアプリではプライバシーを守りながらApple製品の置き場所を特定したり、友人や家族の現在位置を確認したりできます。またApple成因を万一紛失してしまった場合には探すアプリを開き、現在位置を地図上で特定したり、探している製品にてサウンドを再生して場所を明らかにしたり、紛失モードに切り換えて直ちにロックをかけたり、画面に連絡先の電話番号と共にメッセージを表示したりといった対策を取ることが可能です。もし製品が悪用される恐れがある場合は製品上のデータを遠隔操作によって一括消去することもできます。探索機能は紛失した製品がネットワークに接続できないまたは接続されていないような場合にも発揮され、Appleの探すネットワークは数千万台という規模のApple製品が一丸となって自律的に形成するネットワークで、Bluetoothを使って近隣にある紛失した製品を検出しておおよその位置を製品の持ち主に報告する仕組みになっています。製品の発見に至る全プロセスはエンドツーエンドで暗号化かつ匿名化されるので、所有者以外は誰も、Appleやその製品のメーカーでもその位置や情報を見ることはできないようになっているということです。なお、最初に対応する製品はVanMoof S3およびVanMoof X3のほか、Belkinの完全ワイヤレスイヤホン「SOUNDFORM Freedom True Wireless Earbuds」、Chipoloの紛失防止タグ「ONE Spot アイテムファインダー」となっています。