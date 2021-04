【コロナと平均寿命】

アメリカでは新型コロナウイルスのワクチンの接種がどんどん進んでいますが、死者も増えていてすでに55万人以上が犠牲に。バイデン政権は葬儀費用の払い戻しを来週決めるそうです。



ヨーロッパでも死者が増えていて、スペインでは去年の平均寿命が前年から1.6年短くなって82.4歳に。



アメリカではなんと2.9年短くなって77.8歳になったというのは2月19日にご紹介した通りです。

WSJ はBiden Says all U.S. Adults Should Be Eligible for Covid-19 Vaccine by April 19(米大統領、18歳以上全員を19日までに接種対象に)の中で、アメリカのバイデン大統領が7日、新型コロナウイルスのワクチン接種の目標を前倒しして今月19日までに対象を18歳以上のすべての大人に拡大する方針を明らかにした報じています。



元の目標は5月1日でしたが、バイデン大統領が就任してから1億5000万回の接種を終えてペースも拡大しているということです。



CDCは、アメリカの32%が少なくても1回の摂取を受け、19%が2回の摂取を終えたとしています。学校の教諭や職員らに限ると80%が既に1回は接種を受けているとのことです。



また、コロナのワクチンを摂取したことを示す証明書や連邦政府による一元したワクチンに関するデータベースについてホワイトハウスのサキ報道官は、バイデン政権が支持しない考えを表明したとしています。



その理由としてプライバーへの配慮を挙げたということです。



ワクチン接種が進むアメリカですが、は5日には603人がコロナで死亡し、その結果、これまでに55万5600人が亡くなったそうです。



Washington Post はBiden administration to launch massive funeral assistance program for covid victims(バイデン政権、コロナ犠牲者の葬儀に政府支援)の中で、バイデン政権が来週、新型コロナウイルスで亡くなったアメリカ人の葬儀費用として最大9000ドル(約99万円)を支援する措置を発表すると伝えています。



所得に制限はなく、アメリカでコロナで死亡したことなどを証明するのに必要な書類を示せれば誰でも利用できるようにするとのことです。



連邦政府はこれまでに2017年のハリケーンの犠牲者976人の葬儀について合わせて260万ドル、ひとり平均2664ドル(約29万円)を払い戻したことはありましたが、ここまで大規模に実施したことはないということです。



これまでに55万人以上が死亡していますが、今後さらにどこまで広がるかはわからないため、予算措置に必要な金額は算定できないと言います。



FT はEU Life expectancy drops after decades of increases(EU域内で寿命が祝要する)の中で、新型コロナウイルスの感染拡大により、2020年のEU=ヨーロッパ連邦加盟国の平均寿命が縮小したと伝えています。



最も影響を受けたのが前年に比べて1.6年短くなったスペインで、ブルガリア、リトアニア、ポーランド、ルーマニアと続くとしています。



具体的にはスペインで84歳から82.4歳となり、2010年の水準まで後退したそうです。



ドイツでは0.2年、フランスでは0.7年、イタリアでは1.2年縮小したとのことです。



EUでは1960年以降、10年ごとに2年程度延びてきたものの、今回、その全身が打ち止めになったとしています。