  1. トップ>
記事
  • ロイター

日銀、中銀デジタル通貨の実証実験を開始


［東京　５日　ロイター］ - 日銀は５日、中央銀行デジタル通貨の実証実験を同日から始めたと発表した。実施期間は２０２２年３月までの１年を想定している。

(和田崇彦)

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    「最近の男は間違った思い込みを持ってるから」土井善晴が前世代的な考え方を一刀両断

    文春オンライン

    04月04日 12:21

  2. 2

    大阪府の感染者数増大は政治のせい？

    青山まさゆき

    04月04日 22:19

  3. 3

    「五輪までは菅首相支持」の安倍前首相　解散権を封じ後継総理選びへ

    NEWSポストセブン

    04月05日 09:16

  4. 4

    「まん延防止等重点措置」の愚策　東京五輪を優先し国民の命を軽視する菅政権

    猪野 亨

    04月05日 08:37

  5. 5

    小池都知事の「大阪株」発言や「英国株」報道など地名含む呼称問題 国としての指針は？

    BLOGOS しらべる部

    04月05日 14:04

  6. 6

    池江璃花子選手移植後２年で日本一　努力は裏切らない　アスリートってすごい

    中村ゆきつぐ

    04月05日 08:13

  7. 7

    「戦の天才」小池百合子知事はズバリどう動く？狭まる自公の包囲網、都民ファは？維新は？

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

    04月05日 08:26

  8. 8

    『エヴァンゲリオン新劇場版』には、庵野氏の結婚に伴う人生の変化が反映されているようだ。

    fujipon

    04月05日 09:24

  9. 9

    高齢者ドライバーは安全装備充実の最新車種に乗れ「安全車限定免許」の検討を

    毒蝮三太夫

    04月05日 09:49

  10. 10

    2200億円が蒸発…野村が被った｢アルケゴス･ショック｣の本当の怖さ

    PRESIDENT Online

    04月05日 12:20

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。