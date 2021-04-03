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大阪府によると、きょう新たに666人の新型コロナの感染を確認した。新規感染者が600人を超えたのは3日連続。1月8日の654人を上回り過去最多となる。
（ANNニュース）
▶︎映像：大阪府で新たに666人の感染確認 過去最多
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