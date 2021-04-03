  1. トップ>
記事

大阪府で新たに666人の感染確認 過去最多

　大阪府によると、きょう新たに666人の新型コロナの感染を確認した。新規感染者が600人を超えたのは3日連続。1月8日の654人を上回り過去最多となる。
（ANNニュース）

▶︎映像：大阪府で新たに666人の感染確認 過去最多

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「新型コロナウイルス」の記事一覧へ

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    楽天モバイル、エリアギリギリで計測してみる

    krmmk3

    04月03日 08:14

  2. 2

    アイリスオーヤマの業務用掃除機は、なぜトップになれたのか？

    WEDGE Infinity

    04月03日 09:28

  3. 3

    映画『彼女は夢で踊る』の舞台に 広島にある伝説のストリップ劇場が閉館へ

    岸慶太

    04月02日 14:42

  4. 4

    〜小池都政抗議文問題〜カンニング竹山さんは謝る必要はありません

    上田令子（東京都議会議員江戸川区選出）

    04月03日 09:40

  5. 5

    東芝の喜怒哀楽

    ヒロ

    04月02日 10:19

  6. 6

    「事実を認めた」河井克行元法相の公判供述は、広島県連・安倍前首相・菅首相にとって「強烈な刃」！

    郷原信郎

    04月02日 14:56

  7. 7

    日本経済全体にマイナスな「総額表示」

    自由人

    04月03日 10:37

  8. 8

    田村大臣、大丈夫ですか？今やるべきなのに疎かなのは高齢者への感染対策。

    青山まさゆき

    04月03日 09:11

  9. 9

    五輪開会式案の報道 組織委の批判に対し文春側は「異常」と反論

    BLOGOS しらべる部

    04月02日 16:32

  10. 10

    「人の移動だけなら感染リスクは低い」医師が指摘 移動先での行動次第で感染拡大

    中村ゆきつぐ

    04月03日 08:52

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。