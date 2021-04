バイデン政権下、違法入国者激増

古森義久(ジャーナリスト・麗澤大学特別教授)

【まとめ】

・米-メキシコ国境の壁から2幼女が投げ込まれる衝撃映像公開。

・バイデン政権の緩和政策で国境に米入国希望者殺到。

・未成年者の入国激増、新型コロナ感染者も。国内で批判の声。

アメリカのバイデン政権が移民や難民の入国管理を大幅に緩和した結果、メキシコとの国境に中南米各国からアメリカ入国を求める男女が急増した。とくに18歳未満の子供が単独でアメリカに送りこまれるケースが大幅に増えた。

米国の国境警備当局はトランプ政権時代に築かれた国境の壁を越えて5歳と3歳の少女が密入国斡旋業者により米国側に投げ込まれた瞬間をビデオに記録した資料を公開した。現状の危機を一般に訴えるための公開とみられる。

【米税関・国境警備局のツイートより @USBPChiefEPT】

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1