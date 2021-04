【インフラ投資に見る米中の闘い】

アメリカのバイデン大統領が巨額のインフラ投資計画(American Jobs Plan)を発表しました。

これを受けて、1日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は3日ぶりに反発。前日に比べて171ドル66セント高の3万3153ドル21セントで取引を終えました。

計画には電気自動車の充電ステーションの整備費のほかAIに対する研究開発費なども含まれ、専制国家の中国との闘いの一貫だという報道が相次いでいます。

今夜は注目の先月の米雇用統計が発表されます!

[画像をブログで見る]

WSJ はBiden’s $2.3 Trillion Infrastructure Plan Takes Broad Aim(バイデン 、2兆3000億ドルのインフラ計画は幅広い対象)の中で、アメリカのバイデン大統領が31日に発表した総額2兆3000億ドル(約253兆円)のインフラ投資計画には道路や橋の修理、インターネット通信網の拡大、研究開発費の拡大などが含まれ、企業増税で財源を確保すると報じています。

8年間で使う予算で、法人税を現在の21%から28%に引き上げるなどして15年間で財源を賄うとしています。

2万マイル(約3万2000キロ)の道路を近代化し、電気自動車の充電ステーションを50万基整備し、古い水道管を置き換え、後者を修繕し、半導体製造を強化するなどが盛り込まれているとのことです。

これについてバイデン大統領はピッツバーグで「一世代に一度しかないような投資だ」と述べました。

新型コロナウイルス危機への対応といて打ち出した1兆9000億ドルの経済対策に上乗せさせる形となります。

さらに4月には子育てや医療保険、教育に焦点を当てた計画が明らかにされるそうです。

大統領の側近は、新型コロナウイウルスの感染拡大により国民の政府の役割に対する考え方が変わり、大型の投資が許容される政治風土ができたと見ているとしています。

FT はBiden unveils $2tn infrastructure plan and big corporate tax rise(バイデン、2兆ドルのインフラ投資計画と企業増税を発表)の中で、バイデン大統領が31日、1960年代に全米で行われた高速道路の建設や宇宙開発計画以来の大型投資を発表したと伝えています。

今後は連邦議会で与野党の協議が行われますが、民主党が与党とは言え上院では野党共和党とほぼ拮抗しているため、厳しいやりとりが予想されているとしています。

計画の中には気候変動危機への対応も入っています。

具体的には、▼交通インフラと電気自動車関連に6210億ドル、▼住宅や学校のグリーン化、電力や水道の近代化に5610億ドル、▼製造業への補助金や研究開発に4800億ドルなどとなっています。

これとは別にバイデン政権は第2弾として、「子育て、ヘルスケア、教育」へ1兆ドルという投資計画を発表することになっていて、その結果、インフラ投資計画は合わせて3兆ドルを超える見通しだとしています。

第2弾については、富裕層に対する所得税の引き上げが予想されているとのことです。

New York Times は40 Years After Reagan, a Bet Big Government Can Get Something Done(レーガンから40年、バイデンは大きな政府に賭ける)の中で、バイデン大統領が中国に対する競争意識から、国家が関与することで民主主義と資本主義が機能することを示したいと分析しています。

レーガン大統領は40年前、「政府は問題の解決策ではなく、政府が問題なのだ」と述べましたが、今回の2兆ドルのインフラ投資計画に電気自動車用の充電ステーション、AI=人工知能への投資が含まれ、民間企業にできない大型事業を連邦政府ができることを示す狙いだとしています。

今回の発表に先立ってバイデン大統領は先週、「民主主義が機能していることを証明しないといけない」と述べて、中国政府が通信機器大手ファーウェイを「国家的なチャンピオン」とみなしたり、AIに巨額の資金を投じたり、それを模倣する国家が登場していることを踏まえて、賭けに出たとしています。

バイデン大統領は先週の会見で「21世紀は民主主義と専制主義の闘いだ」と述べましたが、31日にも同じ趣旨の発言をし、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領を念頭に「世界には民主主義が機能しないと思っている多くの専制君主がいる」と述べたとのことです。

バイデン大統領の巨額のインフラ投資計画はGDP=国内総生産の1%にあたる金額を今後8年間続ける内容だとしています。

インフラ投資は従来、与野党が合意できるものでしたが、今回はあまりに金額大きく、企業に対する増税で賄うことに反発。

これに対して、与党民主党の急進左派にとってはバイデン大統領の計画は不十分だと不満を示しているということです。