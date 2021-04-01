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大阪府で新たに616人の感染確認 600人超えは1月16日以来


　大阪府は1日、新たに616人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと発表した。きのうの599人を超え、2度目の緊急事態宣言解除後最多となる。東京都の475人も上回っている。

　大阪府で一日の感染者数が600人を超えたのは1月16日以来。
（ANNニュース）

映像：大阪市内の聖火リレー「中止すべき」 吉村知事
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