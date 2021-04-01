大阪府で新たに616人の感染確認 600人超えは1月16日以来





大阪府は1日、新たに616人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと発表した。きのうの599人を超え、2度目の緊急事態宣言解除後最多となる。東京都の475人も上回っている。大阪府で一日の感染者数が600人を超えたのは1月16日以来。（ANNニュース）