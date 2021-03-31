東京マーケット・サマリー（31日）

■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 110.73/75 1.1730/34 129.89/93

NY午後5時 110.34/39 1.1714/18 129.28/32

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１１０円後半。月末・期末・年度末に当たり実需のドル買いが先行。米長期金利が朝方の水準から持ち直したことでドル買い／円売りが勢いづく場面もあり、ドルは１１０円後半と１年ぶりの高値を付けた。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 29178.80 -253.90 29278.33 29165.52─29348.99

ＴＯＰＩＸ 1954.00 -23.86 1966.63 1954.00─1976.82

東証出来高(万株) 132588 東証売買代金(億円) 29084.18

東京株式市場で日経平均は反落した。きょうは年度末最終日となるが、期末株価は前年に比べて５４．２％上昇で、上昇幅は１万０２６１円７９銭で過去最高を記録。一方、ＴＯＰＩＸは同じく３９．２％の上昇だった。

東証１部の騰落数は、値上がり４９１銘柄に対し、値下がりが１６５０銘柄、変わらずが４５銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.044％

ユーロ円金先（21年6月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０４４％になった。前営業日（マイナス０．０１４％）を下回った。「月末・期末要因で調達が少なくレートが下がったが、あすは３０日のレベルに戻る見込み」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は強含み。

＜円債市場＞

国債先物・21年6月限 151.16 (-0.07)

安値─高値 151.12─151.30

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.090％ (+0.005)

安値─高値 0.120─0.080％

国債先物中心限月６月限は前営業日比７銭安の１５１円１６銭と続落して取引を終えた。米長期金利の上昇や、きょう発表の４月日銀国債買い入れ予定（オペ紙）での買入予定額減額を警戒し超長期金利が上昇した。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同０．５ｂｐ上昇の０．０９０％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.01─-0.08

3年物 0.02─-0.07

4年物 0.03─-0.06

5年物 0.05─-0.04

7年物 0.10─0.00

10年物 0.19─0.09