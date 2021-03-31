宮城県で新たに200人の感染確認 1日として過去最多





宮城県で新たに200人が新型コロナウイルスに感染したことが確認された。1日当たりの感染者数としては今月24日の171人を上回り過去最多。このうち123人が仙台市で、市としては今月24日に確認された131人に次いで、過去2番目の多さになっている。（ANNニュース）