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宮城県で新たに200人の感染確認 1日として過去最多


　宮城県で新たに200人が新型コロナウイルスに感染したことが確認された。

【映像】宮城県で新たに200人の感染確認

　1日当たりの感染者数としては今月24日の171人を上回り過去最多。このうち123人が仙台市で、市としては今月24日に確認された131人に次いで、過去2番目の多さになっている。
（ANNニュース）

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