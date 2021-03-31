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大阪「まん延防止等重点措置」の適用要請を決定


　大阪府は先ほど、新型コロナウイルス対策本部会議でまん延防止等重点措置の適用を国に要請することを正式に決めた。

　大阪府のきょうの感染者数は599人で、一日の感染者の数が500人を超えるのは1月23日以来。
（ANNニュース）

映像：東京414人感染 感染者数の推移
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