エアレースパイロットの室屋義秀選手が31日、「Fly for ALL #大空を見上げよう in 東京都」フライトとして東京スカイツリー上空など都内11カ所を飛行し、空に「スマイルマーク」を描いた。

【映像】室屋選手が東京の空に“スマイルマーク”を描く

フライトにあたり室屋選手は「うつむきがちになる状況も多い中、ほんの数分でも空を見上げることで気分がリフレッシュできて、少しでも気持ちが明るくなってもらえたら、という想いを込めてフライトします」と語っている。

(ABEMA NEWS)

