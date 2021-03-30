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大阪府で新たに432人の感染確認 400人を上回るのは1月24日以来

　大阪府は30日、新たに432人の新型コロナウイルスへの感染を確認したと発表した。東京都の364人を上回っている。

【映像】大阪“まん防”要請 聖火リレーは「実行」

　一日の感染者数が400人以上になったのは1月24日以来となる。
（ANNニュース）

映像：厚労省23人宴会 田村大臣「常識で考えられない」

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