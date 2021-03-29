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中国、一部のＩＣ製品の輸入関税免除へ

［北京　２９日　ロイター］ - 中国財政省は２９日、一部の集積回路（ＩＣ）製品、関連する原材料、製造部品の輸入関税を免除すると発表した。

同省のウェブサイトで明らかにした。

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