【ワクチン大国インドで感染の急拡大】

インドの感染拡大が凄まじいことになっています。

インドは自国で新型コロナウイルスのワクチンを生産しすでに5000万人が1回の接種を終え、4月1日からは45歳以上の全ての国民がワクチン接種の対象になるなどほかの国よりも進んでいますが、いかんせん人口が多い!このため、ワクチン接種と感染拡大の時間的な競争になっているということです。

自国民の接種を優先してワクチンの輸出を規制する議論も出ているようです。

FT はIndia’s second wave gathers momentum with 53,000 new cases in 24 hours(インド、24時間に5万3000件の新規感染で第二波が勢いづく)の中で、インドで25日、新型コロナウイウルスの新規感染が5万3000件となり、このうち金融都市ムンバイを抱えるマハラシュトラ州では3万1000件だったと報じています。

2月には一日あたり1万件程度で推移していたものの、今や一部の地域では第一波となった去年9月のピークを上回っているということです。

新たな「二重変異株」の拡大で一度感染した人が再感染するのではないかという見方もあるとする一方で、マハラシュトラ州の保健当局は新たな変異株が急速な感染拡大につながっているかどうかは不明だとしているそうです。



Washington Post はMassive second wave of infections is emerging in India, pitting the virus against the vaccine rollout(巨大な第二波が台頭中のインドではウイルスとワクチンの競争に)の中で、世界で人口が2番目に多いインドで24日、5万3476件の新規感染が確認され、去年10月以来の規模で、ワクチン接種が時間との競争になっていると伝えています。

インドは自国で新型コロナウイルスのワクチンを生産していることから他の多くの国に比べて有利な立場にあると指摘。

1月16日に接種を開始し、これまでに人口の4%にあたる約5000万人がワクチンを少なくても1回は打ち、このほとんどが英アストラゼネカが開発し、インドのセラムが生産したワクチンだそうです。

さらに4月1日からは年齢45歳以上の全ての国民がワクチン接種の対象になるとしています。

今後、大規模な地方選挙が実施されるほか、ガンジス川に1000万人が集まる宗教行事も予定されていて、感染がいっそう拡大するのではないかという懸念が広がっているとのことです。

ワクチン接種をめぐっては New York Timesは Free With Your Covid Shot: Beer, Arcade Tokens and Krispy Keme Doughnuts(ワクチン接種でビールや商店街の利用券、ドーナッツを受け取ることも)の中で、全米の企業がワクチンを接種した人に対して無料のポップコーンやビール、さらには大麻を提供していると伝えています。

このうオハイオ州の映画館は430までの期間、ワクチン接種を証明したにんにポップコーンを、ミシガン州の専門店では、ワクチン接種を受けた21歳以上の人は今月末まで大麻を無料で提供しているとしています。

ヨーグルトのチョバーニが一部のワクチン会場でヨーグルトを配布しているほか、クリスピー・クリームはワクチン接種を証明できれば今年の年末まで、ドーナッツをひとつ無料で提供すると発表したとのことです。

ただし、専門家はこうしたモノよりも、接種を受けたことを示すシールやバッジを配って、社会的な動機に訴えた方が効果的だと指摘しているとしています。