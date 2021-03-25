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バイデン米政権も北朝鮮に非核化求める政策変わらないと理解＝菅首相

［東京　２５日　ロイター］ - 菅義偉首相は２５日の参院予算委員会で、米国のバイデン政権も北朝鮮に完全な非核化を求める政策は変わらないと理解していると述べた。竹内真二委員（公明）への答弁。

(竹本能文)

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