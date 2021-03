【ハイブリッドな働き方】

WSJ

リモートワークと出勤を組み合わせたハイブリッドな働き方(hybrid work)が今後の新たな日常になるという報道が相次いでいます。米IT大手のマイクロソフトや自動車大手のフォートがハイブリッド・ワークの方針を打ち出しました。アメリカではワクチン接種によってそんな議論が始まっていますが、ドイツは”新たなパンデミック”に突入したということです。はMicrosoft Prepares to Reopen Its Offices and Enter Hybrid-Work Era(マイクソフト、ハイブリッドな働き方の時代に合わせて事務所再開を準備)の中で米ワシントン州に本社を置くマイクロソフトが今月29日からハイブリッドな働き方にシフトし、一部の社員がオフィスに戻り、一部の社員は自宅からのリモートワークを続けると発表したと報じています。マイクロソフトは21か国でオフィスを展開していますが、まずは16万人の社員のうち20%に適用されるとしています。すでに一部の社員に対して恒久措置としてリモートワークを認めることにしています。新型コロナウイルスのワクチンの接種が広がる中で、多くの企業にとってワイブリッドワークが新しい課題になっているそうです。それでも企業によって対応は異なり、IT企業の中でもグーグルの親会社のアルファベットはことし9月末までほとんどの社員をリモートワークにすることを決めているほか、ツイッターはコロナがおさまったとしてもリモートワークを続けられる方針で、フェイスブックもリモートワークできる社員を増やしたとのことです。マイクロソフトが発表した調査では、社員の73%が在宅勤務を認める柔軟な働き方の継続を求める一方で、65%がコロナ後は同僚とより対面の時間を持ちたいと回答したとしています。コロナ禍にもかかわらず、マイクロソフトは好業績を誇り、今後もハイブリッドな働き方が業績によい影響を及ぼすとみているということです。は創業100年を超える大手自動車メーカーのフォードが社員にハイブリッドな柔軟で新たな働き方を認めることを発表したと報じています。具体的には約3万人のホワイトカラー社員に対して在宅勤務を無期限に続けることができ、上司が認めれば柔軟な勤務時間を認めるということです。ことし7月以降、会議やチームでのプロジェクトのために出勤することを想定しているそうです。フォードの担当者は「未来の働き方」とは呼ばずに、これからも修正が必要な「進化」と表現したとのことです。フォードはオフィスのインテリアを変更し、壁や家具、会議室、コラボエリアなどを用意し、幅広い用途に対応できるようにし、Zoomなどのリモート会議が簡単に設定できるようにするということです。多くの企業が賃料が高いニューヨークやロサンゼルス、ボストン、サンフランシスコから、アリゾナ州のフェニックスやタンパ、テキサス州オースティン、それにノースカロライナ州のシャルロットなどに移転していると不動産専門家はいいます。一方、FTはGermany to extend lockdown to April 18 to combat thrid wave(ドイツ、感染第三波に対して418までロックダウン延長へ)の中で、ドイツが新型コロナウイルスの感染第三波に対して、去年11月から続けているロックダウンを4月18日まで延長し、復活祭の前後の4月1日から5日まではより強固な措置を取ることを明らかにしたと伝えています。スーパー以外の店舗は休業し、2つの家族の最大5人までしか集結できない都市知恵ます。政府は、教会に対してミサなどをオンラインで開くよう要請したとしています。メルケル首相は感染者が拡大し、病床が埋まっていることを踏まえて「新たなパンデミックのさなかにいる」と述べました。