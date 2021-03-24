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北朝鮮、先週末に短距離ミサイル発射＝米当局者

［ワシントン　２３日　ロイター］ - 北朝鮮が先週末に２発の短距離ミサイルを発射していたことが、米当局者２人の話で分かった。

米国防総省はコメントを控えた。

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