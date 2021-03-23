情報ＢＯＸ：日本政府のコロナ対策予備費使用一覧





［東京 ２３日 ロイター］ - 政府が２０２０年度に新型コロナウイルス感染症対策予備費として予算計上し、これまで使用した歳出項目は以下の通り（予算額カッコ内は成立日、使用額は閣議決定日）。

＜予算額＞

２０年度１次補正追加額１兆５０００億円（２０年４月３０日）

同２次補正追加額１０兆円（２０年６月１２日）

同３次補正修正額▲１兆８５００億円（２１年１月２８日）

＜使用額＞

学生支援緊急給付金５３１億円（５月１９日）

医療用マスク・ガウン等の優先配布１６８０億円、診療報酬上の特例的な措置１５９億円（５月２６日）

持続化給付金９１５０億円、個人向け緊急小口資金等の特例貸付１７７７億円、検疫体制の強化３３０億円（８月７日）

ワクチンの確保６７１４億円（９月８日）

検査体制の抜本的な拡充１３１億円、医療提供体制の確保１兆１９４６億円、ワクチンの確保等９４８億円、個人向け緊急小口資金等の特例貸付等３３６１億円（９月１５日）

雇用調整助成金の特例措置４３９１億円、サプライチェーン対策のための国内投資推進事業費補助金８６０億円、農林漁業者の経営継続補助金２４１億円（１０月１６日）

ひとり親世帯臨時特別給付金７３７億円、ＧｏＴｏトラベル３１１９億円（１２月１１日）

更なる病床確保のための緊急支援２６９３億円、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金２１６９億円（１２月２５日）

新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金７４１８億円（１月１５日）

新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金８８０２億円、一時支援金２４９０億円、ＰＣＲ検査による感染拡大の端緒の早期探知８１億円（２月９日）

個人向け緊急小口資金等の特例貸付３４１０億円、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金２１７５億円、新型コロナウイルス感染症対応休業給付金２９４億円、孤独・孤立対策に取り組むＮＰＯ等への支援４６億円、政府による対策の広報の強化５０億円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１兆５４０３億円、コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金３１５億円（３月２３日）

＊予備費残額５０７９億円