山形県と市が独自の「緊急事態宣言」発表





きのう過去最多となる31人の感染者が確認された山形県では、独自の緊急事態宣言を発表した。山形県はきょう午後4時ごろ、山形市と共同で記者会見を行い、22日から来月11日までを緊急事態宣言の期間とし、ここ１週間の県内の感染者のうちおよそ7割を占めている山形市の全域で、不要不急の外出や移動を自粛するよう呼びかけた。病床がさらにひっ迫した場合は、飲食店に対する営業時間の短縮の協力を求めるとしている。（ANNニュース）