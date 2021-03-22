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山形県と市が独自の「緊急事態宣言」発表


　きのう過去最多となる31人の感染者が確認された山形県では、独自の緊急事態宣言を発表した。

　山形県はきょう午後4時ごろ、山形市と共同で記者会見を行い、22日から来月11日までを緊急事態宣言の期間とし、ここ１週間の県内の感染者のうちおよそ7割を占めている山形市の全域で、不要不急の外出や移動を自粛するよう呼びかけた。

　病床がさらにひっ迫した場合は、飲食店に対する営業時間の短縮の協力を求めるとしている。
（ANNニュース）

映像：ワクチン接種後に感染確認
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