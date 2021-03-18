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訪米後の解散・総選挙について菅総理「全く考えていない」


菅総理は18日夜の記者会見で、「来月のアメリカ訪問の後に衆院の解散に踏み切るのではないかとの見方もあるが、第4波の強い懸念もある。緊急事態宣言と衆院解散・総選挙との関係についてどう考えているのか」と問われ、「そうしたことについては全く考えていない。いずれにしろ、9月までが任期。その中で考えていくことは事実だが、優先すべきはとにかくコロナの収束。それが私の責務だ」と述べた。（ABEMA NEWS）

▶映像：「大きな成果出た」宣言解除を正式表明
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