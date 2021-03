【ワクチン接種の進み具合】

CNBC

アメリカではワクチン接種が進んでいますが、EU=ヨーロッパ連合の域内ではワクチンが行き渡っているところと足りないところでもめているそうです。ワクチンの確保と接種の進み具合が自国経済、ひいては治安や政治に直結するだけに、どの国も必死です。一方でフランス、ドイツ、イタリアは15日、接種後の血栓を理由にアストラゼネカ製のワクチンの一時中断を発表。皮肉なことに欧州ではアストラゼネカ製ワクチンが余っているそうです。はU.S. tops 100 million Covid vaccine doses administered, 13% of adults now fully vaccinated(米では大人の13%が完全接種済み)の中で、アメリカでは12日、新型コロナウイウルスのワクチン接種が1億回用意され、これまでに成人の13.5%にあたる3500万人が完全接種を受けたと報じています。1回だけ受けた人は6590万人だということです。ことし1月20 日に就任したバイデン大統領は就任から100日間で1億回の接種を目指しています。65歳以上で見ると32%以上が接種を受け、新型コロナウイルスの死者のうち約80%が65歳以上なので意味があると指摘。アメリカでは、米モデルナ、米ファイザー、それに米ジョンソン・エンド・ジョンソンの3つのワクチンが緊急承認を受けていて、ホワイトハウスは製薬会社に対して生産を急ぐように促しているとのことです。はBioTech Recruits Rivals to Boost Covid-10 Vaccine Production(ビオンテック、ライバルにワクチン増産を依頼)の中で、ファイザーとともに新型コロナワクチンを開発したドイツのビオンテックがワクチン供給不足に対応するためにスイス・ノバルティスや独メルク、仏サノフィなど13の製薬会社と提携して生産を急いでいると報じています。年内に200億回分の接種に必要な量の生産を目指しています。原料のうち、ファイザーが50%、ビオンテックが50%を生産しているとファイザーは説明していますが、ビオンテックは自社が60%を生産していると説明しているということです。ファイザーとビオンテックの契約では、ビオンテックがドイツ、中国、トルコでマーケティングの権利を持ち、ファイザーがその他の地域の権利を持ち、これまでに両者が販売したワクチンはEU=ヨーロッパn連合に5億回分、アメリカに3億回分、日本に1億2000万回分、中国に1億1000万回分、イギリスに4000万回分、カナダに2000万回分だということです。中東への販売については明らかになっていないそうですが、ワクチンの公平な配分を目指すCovaxに対しても4000万回分販売されたとしています。はEU member states squabble over vaccine distribution(EU加盟国、ワクチン供給をめぐって小競り合い)の中で、製薬大手アストラゼネカのワクチンをめぐってEUの加盟国の間でもめていると伝えています。オーストリア、ブルガリア、クロアチア、チェコ、ラトビア、ソロベニアはワクチンの配分が不公平だとして、首脳級の協議の場の設置をEU議会などに求めたということです。これに対して、他の各国は、この6か国が自国の調達の失敗の責任を転嫁していると反論。EUはアストラゼネカ製のワクチンを3月末までに1億回用意できると期待していますが、実際には3000万回にとどまり、次の3か月についても当初の1億8000万回分ではなく7000万回分にとどまると会社は説明しているとのことです。必要な材料に対する輸出規制を理由のひとつに挙げているとしています。EUでは、EUが一括して購入するワクチンのうち、好みのものを比例配分で調達する権利があり、より簡単に供給でき割安なアストラゼネカに当初人気が集まりましたが、蓋を開けてみたらアストラゼネカの供給が遅れたことなどからファイザーとビオンテックが開発したワクチンの争奪戦が起きているということです。ワクチン戦略については今月25日と26日に開かれるEU首脳会議で協議される見通しだとしています。はEU Countries pauseAstraZeneca’s COVID-19 jab over safety issues(欧州各国、安全性めぐりアストラゼネカ製ワクチンの接種を見合わせ)の中で、フランス、ドイツ、イタリア政府が15日、アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチンの接種を一時的に見合わせると発表したと報じています。ノルウェーの医薬品当局が接種後に血栓が4例報告されたと明らかにしたことがきっかけだとしています。接種と血栓の因果関係はわからないとした上で「免疫の問題だけでないかもしれない。ワクチンをめぐる政治の要素もある」として、アストラゼネカが1月にEU当局に対して当初の期待ほどワクチンを提供できないと警告したことを指摘。アストラゼネカ製ワクチンがよりによってイギリスで生産されていることもあって、Brexit=イギリスのEU離脱後のEUとイギリスの関係についての論争も相まって、辛辣な言い合いになったということです。ヨーロッパのワクチン躊躇(vaccine hesitancy)もあって、1月には争奪戦となったアストラゼネカのワクチンも今や余剰が積み上がっているそうです。