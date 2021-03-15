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栃木・足利市の山火事「鎮火」 発生から23日目


　栃木県・足利市は15日、出火から23日目となる山火事について「鎮火」したと発表した。

　山火事は先月21日に発生してから拡大を続け、一時は305世帯に避難勧告が出されたが、今月1日には延焼はなくなったとして鎮圧宣言が出されていた。その後も、火種が残っている可能性があり消火活動が続いていた。
（ANNニュース）

映像：神奈川・横須賀市の発電所で火災
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